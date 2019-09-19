Экс-тренер «Мюнхен-1860»: «Локомотиву» помогла победить чёткая организация игры

Бывший главный тренер «Мюнхен-1860» Денис Бушуев поделился мнением о победе «Локомотива» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).
«Москвичам сегодня помогла победить чёткая организация игры. „Локомотив“ извлёк определённые уроки из прошлогодней Лиги чемпионов и сыграл максимально надёжно. Ошибки, которые допустил „Байер“, просто недопустимы на таком уровне, а „Локомотив“ грамотно ими воспользовался. Также стоит отметить, что „железнодорожникам“ удалось справиться с натиском соперника и успешно реализовать свои моменты. Не стал бы кого-то выделять из игроков, сегодня весь „Локомотив“ сыграл отлично и добился нужного результата.
У меня в «Мюнхене-1860» играл Кевин Фолланд, он является очень хорошим игроком. Но, от нападающего всегда ждут голов, а он не смог реализовать те моменты, которые у него были. Так что считать, что он сыграл хорошо — не стоит. В этом, конечно, нужно отдать должное «Локомотиву», они провели отличную работу", — сказал Бушуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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