Гильерме: мы играли надёжно и собрано. Учимся на своих ошибках

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1)
«Главный урок из прошлой ЛЧ — играть надежно. В том году мы играли так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир. Лига чемпионов это не так, что ты вышел на поле, 15 минут вкатываешься и начинаешь играть. Здесь такого нет, надо сразу включаться. Сегодня мы вышли по-другому, играли надежно и собрано. Мы учимся на своих ошибках. Мой сейв в концовке — моя работа. Я должен спасать команду. Мы смотрели их игру, они владеют мячом. Я был готов, что надо будет выручать. Хорошо, что могу помогать команде.
Сегодня была игра, когда в нашу победу никто не верил. Мы показали всем, что это не так. У нас много потерь — особенно Миранчуки. Мы показали, что можем справляться в такой ситуации. По самоотдаче это была наша лучшая игра, мы оставили всех себя на поле», — сказал эксклюзивно «Чемпионату» Гильерме.
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