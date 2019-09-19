Селюк: Ротенберг в раздевалке очень помогает «Локо». Где он, там победа

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:1).
«Ротенберг в раздевалке очень помогает «Локомотиву» с атмосферой, результаты это доказывают. Там где он, там победа. В «Москве» у него было 4 место, в «Ростове» 2 место, сейчас в «Локомотиве». Можно говорить всё, что угодно, но такая деталь есть. Есть то, что Боря должен быть вообще вице-капитаном команды, когда восстановится. Он имеет авторитет в команде. Его репутация и его семьи не вызывает вопросов.
Что касается Сёмина, то он опытный боец. У него колоссальный опыт. Есть фарт, но Юрий Павлович его заслужил опытом. У него есть чуйка. Он подготовился к «Байеру». Сёмин полностью воспользовался тем, что тренер «Байера» только начинает ставить кружевной футбол. Поздравляю всю Россию с победой!" — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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