Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в очередной раз столкнулся с бурной реакцией на его появление на поле со стороны болельщиков мадридского «Атлетико».



В одном из эпизодов матча с «матрасниками» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который состоялся накануне, 18 сентября, в Мадриде и завершился со счётом 2:2, 34-летний португалец повернулся к трибунам стадиона «Ванда Метрополитано» и был встречен свистом. В ответ форвард показал местным фанатам жест, несколько раз сложив и разомкнув пальцы руки.

Роналду ответил жестом на свист фанатов «Атлетико»

Ранее фанаты «Атлетико» уже освистывали Роналду в связи с его прошлым – девять лет игрок защищал цвета принципиального соперника «матрасников» «Реала». В сезоне-2018/19 «Ювентус» также встречался с мадридской командой в Лиге чемпионов, а Криштиану вновь освистывали весь матч. Тогда форвард показал трибунам пять пальцев, означавших его пять побед в главном еврокубковом турнире.