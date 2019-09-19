Фернандиньо — о матче с «Шахтёром»: был спокойный вечер для обороны
Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился эмоциями от первого матча группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтёром» (3:0).
«Сегодня был спокойный вечер для обороны. Мне кажется, команда провела очень хороший матч, начиная с форвардов, которые закрывали свободные зоны. Это помогло защитникам. Но мы хорошо сыграли как команда и заслужили эту победу. Мы лучше смотрелись на протяжении всего матча, создали много моментов и не позволили сопернику ничего создать впереди.
Я тренируюсь на этой позиции с начала сезона. Пеп знает всё о нашей команде и о нашем составе. Каждый из нас должен быть готов. Сегодня пришло моё время. Я получил возможность проявить себя и надеюсь, что смогу прибавить в дальнейшем", — цитирует Фернандиньо BT Sport.
«Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в матче ЛЧ, «Динамо» (Загреб) — «Аталанту»
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