ЦСКА поздравил Фернандеса с днём рождения

Московский ЦСКА поздравил защитника Марио Фернандеса с днём рождения. Сегодня, 19 сентября, футболисту сборной России исполняется 29 лет.

«СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня день рождения! Feliz aniversário, Mario!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

Сегодня ЦСКА сыграет в 1-м туре группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится в Разграде, начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Отметим, что свой прошлый день рождения Фернандес отметил в Пльзене, когда ЦСКА сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2), хотя проигрывал в ходе игры со счётом 0:2.

Видео доступно на «Чемпионате».