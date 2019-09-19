ЦСКА поздравил Фернандеса с днём рождения
Московский ЦСКА поздравил защитника Марио Фернандеса с днём рождения. Сегодня, 19 сентября, футболисту сборной России исполняется 29 лет.
«СуперМарио, защитник ЦСКА и сборной России отмечает сегодня день рождения! Feliz aniversário, Mario!» — говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
Сегодня ЦСКА сыграет в 1-м туре группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем». Встреча состоится в Разграде, начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Отметим, что свой прошлый день рождения Фернандес отметил в Пльзене, когда ЦСКА сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (2:2), хотя проигрывал в ходе игры со счётом 0:2.
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