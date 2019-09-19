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«Сьон» Митрюшкина провёл необычную фотосессию

«Сьон» Митрюшкина провёл необычную фотосессию
Футбол / Прочие турниры 0

Щвейцарский клуб «Сьон» провёл командную фотосессию для нынешнего сезона.

Клуб, цвета которого защищает российский вратарь Антон Митрюшкин, выбрал для мероприятия необычную локацию, расположившись в горах.

Видео доступно на «Чемпионате».

Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2013 по 2015 год. В 2016 году голкипер перебрался в «Сьон». В ноябре 2017 года Антон повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0). 4 декабря 2017 года он успешно перенёс операцию на колене. Изначально «Сьон» сообщал, что на восстановление после травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако в строй он вернулся лишь в июле этого года.

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