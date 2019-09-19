«Сьон» Митрюшкина провёл необычную фотосессию
Щвейцарский клуб «Сьон» провёл командную фотосессию для нынешнего сезона.
Клуб, цвета которого защищает российский вратарь Антон Митрюшкин, выбрал для мероприятия необычную локацию, расположившись в горах.
Видео доступно на «Чемпионате».
Митрюшкин является воспитанником московского «Спартака», за который выступал с 2013 по 2015 год. В 2016 году голкипер перебрался в «Сьон». В ноябре 2017 года Антон повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0). 4 декабря 2017 года он успешно перенёс операцию на колене. Изначально «Сьон» сообщал, что на восстановление после травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако в строй он вернулся лишь в июле этого года.
Чудовищная ошибка Антона Митрюшкина. Как?
Он не играл 19 месяцев. И в первом матче случилось вот это.
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