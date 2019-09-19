Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

21 сентября на «Газпром Арене» пройдёт встреча с легендарными фанатами «Зенита»

21 сентября на «Газпром Арене» пройдёт встреча с легендарными фанатами «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

21 сентября организованному фанатскому движению «Зенита» исполняется 39 лет. В эту честь на «Газпром Арене» пройдёт встреча с легендами фанатского движения петербургской команды. Возле сектора D-101 трибуны D пройдёт показ фильма «Наше имя — „Зенит“» и встреча с его главными героями.

«Документальный фильм Федора Погорелова, Алексея Антипова и Александра Андреева создан в 2010 году. „Наше имя — “Зенит»" рассказывает о первых выездах фанатов сине-бело-голубых, создании гимна болельщиков клуба, легендарном секторе 33 стадиона имени Кирова, а также многих других интересных моментах из жизни фанатского движения клуба", — сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В съёмках принимали участие известные фанаты «Зенита» — Евгений «Шляпа» Степанов, Вячеслав «Очки» Блинов, Максим «Пацифик» Дукельский, Константин «Кастет» Васильев, Михаил «Шарапов» Шурыгин и многие другие.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент