«Почта России» стала партнёром РФС

Российский футбольный союз и «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня подписали соглашение с Российским футбольным союзом, почта будет популяризировать массовый футбол. У нас 42 тысячи отделений, присутствуем в каждом уголке нашей страны, а футбол — самый популярный вид спорта в России. Мы созданы для того, чтобы популяризировать у нас футбол. Это цель нашего соглашения.

Финансовая часть? Почту принимают в попечительский совет, материально мы поучаствуем в деятельности совета, это одна из сторон сотрудничества. Вторая — маркетинг, в каждом отделении почты можно будет взять футбольный мяч и погонять в футбол.

Соглашение подписано до 31 декабря 2020 года с возможностью пролонгирования», — передаёт слова генерального директора «Почты России» Николая Подгузова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.