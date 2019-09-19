«Боруссия» М дома потерпела разгром от «Вольфсберга»

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе J мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла австрийскому «Вольфсбергу» со счётом 0:4. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».



Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Шош-Зальман Вайссман. На 31-й минуте преимущество гостей увеличил Марио Лайтгеб с передачи Михаэля Линдля. В концовке первого тайма счёт до крупного довёл Марсель Рицмайер. Во 2-м тайме четвёртый гол забил Лайтгеб, оформив дубль.



В другом матче группы J итальянская «Рома» на своём поле разгромила турецкий «Истанбул Башакшехир» со счётом 4:0. Победу «волкам» принесли голы Эдина Джеко, Николо Дзаньоло, Джастина Клюйверта, а также автогол Жуниора Кайсары.