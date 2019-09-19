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«Боруссия» М дома потерпела разгром от «Вольфсберга»

«Боруссия» М дома потерпела разгром от «Вольфсберга»
Футбол / Лига Европы 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе J мёнхенгладбахская «Боруссия» проиграла австрийскому «Вольфсбергу» со счётом 0:4. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Шош-Зальман Вайссман. На 31-й минуте преимущество гостей увеличил Марио Лайтгеб с передачи Михаэля Линдля. В концовке первого тайма счёт до крупного довёл Марсель Рицмайер. Во 2-м тайме четвёртый гол забил Лайтгеб, оформив дубль.

В другом матче группы J итальянская «Рома» на своём поле разгромила турецкий «Истанбул Башакшехир» со счётом 4:0. Победу «волкам» принесли голы Эдина Джеко, Николо Дзаньоло, Джастина Клюйверта, а также автогол Жуниора Кайсары.

Лига Европы. Группа J. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Окончен
0 : 4
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
0:1 Вайссман – 13'   0:2 Лайтгеб – 31'   0:3 Рицмайер – 41'   0:4 Лайтгеб – 68'
Лига Европы. Группа J. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
4 : 0
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 Кайсара – 42' (автогол)   2:0 Джеко – 58'   3:0 Дзаньоло – 71'   4:0 Клюйверт – 90+3'
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