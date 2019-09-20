Тренер «Лудогорца»: в перерыве сказал, что нужно атаковать через зону Карпова

Главный тренер «Лудогорца» Станислав Генчев прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА (5:1).



«Мы в первом тайме имели четыре момента, две перекладины. В перерыве сказал команде, что мы должны атаковать через зону Карпова, потому что ему 17 лет. Из-за этого мы создали голевые моменты и сумели забить.



Это одна из наших самых крупных побед в сезоне, но не самая лёгкая. Игра была напряжённая, мы начали прессинговать ЦСКА, оставляли им зоны, у них были моменты.



Наши футболисты любят такие матчи. Они всегда выходят с другим настроем, я видел их горящие глаза. Мы работали над тактикой на сегодня. Я был уверен, что получится хорошая игра, могли проиграть, но хорошо, что победили. Очень хотел, чтобы мы стали дружной командой. Мы должны быть командой, это самое главное", — передаёт слова Генчева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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