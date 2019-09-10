Газзаев: Россия практически обеспечила себе место на чемпионате Европы

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился впечатлениями о победе национальной команды над Казахстаном со счётом 1:0.

«У нас было большое преимущество, но не было свежести, хорошей реализации моментов. Очень много эмоций было потрачено в игре с командой Шотландии. Игра со сборной Казахстана получилась очень тяжёлой, гости практически все 90 минут хорошо оборонялись, пытаясь выходить вперед исключительно за счет контратак».



Мы практически обеспечили себе место на чемпионате Европы, к которому надо сейчас планомерно готовиться. Обычно после такого результата болельщики забывают сразу всё, прощают все промахи. Наступает праздник и радость от победы", — приводит слова Газзаева ТАСС.