УЕФА запустил новую образовательную программу для футболистов

УЕФА запустил новую образовательную программу для игроков. Программа под названием «УЕФА для игроков» создана с целью помочь футболистам справляться с жизненными проблемами. Бывшие топ-футболисты будут делиться опытом и знаниями, чтобы новые поколения игроков не повторили их ошибок. Первый важный шаг в рамках программы — это выпуск приложения для всех профессиональных футболистов Европы.



«Это передовая инициатива УЕФА — сделать приложение, которое может действительно помочь игрокам принять ключевые решения на той или иной стадии карьеры. Приложение даёт игрокам карьерные советы. Надо только коснуться экрана. Предлагаются симуляции на восемь тем — от обучения до рисков организации договорных матчей и подготовки к жизни после футбола», — цитирует экс-форварда сборной Португалии Нуну Гомеша пресс-служба УЕФА.

«Было бы чудесно иметь под рукой подобную информацию, когда я начинал карьеру. Приложение охватывает несколько областей. От управления деньгами до отношений со СМИ и твоего имиджа как футболиста. Это бесценная информация для любого игрока на любом этапе его или её карьеры», — отметил бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль.