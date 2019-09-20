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Семак удалил пост с критикой решения РФС по Кокорину и попросил прощения

Семак удалил пост с критикой решения РФС по Кокорину и попросил прощения
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак удалил свой пост в «Инстаграме» с критикой решения РФС по форварду Александру Кокорину.

«Прошу прощения за удалённый пост, информация требует более тщательного изучения и проверки», — написал Семак в сообщении в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Сергея Семака.

«Сложно сдержать эмоции, и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Александру Кокорину заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понёсшего аналогичного наказания)… Так теперь его решили ещё на пять месяцев оставить без футбола… Всё справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола… На сайте РФС можно ознакомиться с составом комитета по статусу игроков, принимавшего это решение», — было сказано в сообщении Семака, которое он впоследствии удалил.

Семак сообщил, что РФС отказал «Зениту» в заявке Кокорина
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