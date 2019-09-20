Кротов — о победе над «Спартаком»: не передать эмоции, они самые положительные
Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Не передать эмоции, они самые положительные. Я очень рад за команду, за болельщиков, за республику, за всех, в том числе за себя. По горячим следам тяжело оценивать свою игру. Особый настрой на «Спартак»? У меня настрой всегда боевой, и неважно, «Спартак» это или кто-то ещё», — сказал Кротов в эфире телеканала «Наш футбол».
«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — седьмое.
В 11-м туре красно-белые на домашнем стадионе примут «Оренбург», а «Уфа» в гостях сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи состоятся 29 сентября.
Уходите из «Спартака», Олег Георгиевич. Даже если Федун вас не уволит
Хватит мучить себя и болельщиков.
- 20 сентября 2019
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