Кротов — о победе над «Спартаком»: не передать эмоции, они самые положительные

Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

«Не передать эмоции, они самые положительные. Я очень рад за команду, за болельщиков, за республику, за всех, в том числе за себя. По горячим следам тяжело оценивать свою игру. Особый настрой на «Спартак»? У меня настрой всегда боевой, и неважно, «Спартак» это или кто-то ещё», — сказал Кротов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Уфа», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Спартак» (14) — седьмое.

В 11-м туре красно-белые на домашнем стадионе примут «Оренбург», а «Уфа» в гостях сыграет с казанским «Рубином». Обе встречи состоятся 29 сентября.