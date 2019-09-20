Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции, посвящённой предстоящему домашнему матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», ещё раз отметил, что поражение в предыдущем туре в матче с «Норвич Сити» (2:3) не стало неожиданностью.

«У меня не было сомнений. Это ваша проблема, когда вы говорите, что «Сити» не может проиграть, поскольку мы знаем, что можем проиграть.

Завтра у нас будет чувство, что мы можем проиграть. Почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в Премьер-лиге?

У меня не было сомнений после одного поражения, поскольку они много раз показали, что способны это сделать.

Единственный способ выжить — это победить, а мы много выиграли. То, что вы сделали в прошлом, не означает, что вы сможете сделать это в будущем», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» состоится завтра, 21 сентября, начало — в 17:00 мск.