Гвардиола: почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в АПЛ?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции, посвящённой предстоящему домашнему матчу 6-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом», ещё раз отметил, что поражение в предыдущем туре в матче с «Норвич Сити» (2:3) не стало неожиданностью.
«У меня не было сомнений. Это ваша проблема, когда вы говорите, что «Сити» не может проиграть, поскольку мы знаем, что можем проиграть.
Завтра у нас будет чувство, что мы можем проиграть. Почему у нас должны появиться сомнения после одного поражения в Премьер-лиге?
У меня не было сомнений после одного поражения, поскольку они много раз показали, что способны это сделать.
Единственный способ выжить — это победить, а мы много выиграли. То, что вы сделали в прошлом, не означает, что вы сможете сделать это в будущем», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд» состоится завтра, 21 сентября, начало — в 17:00 мск.
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