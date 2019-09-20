Хавбек «Уфы» Емельянов: в «Спартаке» работают люди, которые меня раздражают

Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

«Каково это — обыграть «Спартак»? Чуть больше таких эмоций, чем это было с «Зенитом», потому что «Спартак» — всё-таки народная команда. Поэтому их было приятно обыграть. Для меня эта победа более важна, чем даже над «Зенитом». «Спартак» есть «Спартак». Он для нас раздражитель, неважно, в какой он сейчас форме. Это «Спартак», и этим всё сказано. Мы выходим на эту команду в два раза злее, чем обычно.

Почему «Спартак» — главный раздражитель? Потому что там работают некоторые люди, которые раздражают людей, в том числе и меня. Я не очень их люблю. Не буду говорить, кто конкретно, но там есть некоторые люди", — сказал Емельянов YouTube-каналу «Уфы».

«Уфа» обошла красно-белых в турнирной таблице Премьер-Лиги и поднялась на шестое место. В активе команды Вадима Евсеева 14 очков. «Спартак» опустился на седьмое место. Столичная команда в 10 матчах набрала те же 14 очков.