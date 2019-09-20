«Нант» уступил «Страсбургу» и потерял возможность выйти в лидеры Лиги 1
В стартовом матче 6-го тура чемпионата Франции «Страсбург» обыграл «Нант». Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено». Итоговый счёт матча — 2:1.
Первый гол был забит на 28-й минуте. Форвард гостей Калифа Кулибали поразил ворота Матца Зельса с передачи Шарля Траоре. «Страсбург» восстановил паритет после результативного удара Димитри Льенара на 66-й минуте. Вырвать победу хозяевам удалось на 89-й минуте. Точка в матче была поставлена Людовиком Ажорком, который реализовал пенальти.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Нант» занимает 4-е место. В активе команды 10 очков. В случае победы «Нант» мог выйти в лидеры чемпионата. «Страсбург», выиграв первый матч и набрав 6 очков, поднялся на 13-е место.
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