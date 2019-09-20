Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кальяри» одержал победу в матче чемпионата Италии с «Дженоа»

«Кальяри» одержал победу в матче чемпионата Италии с «Дженоа»
Футбол / Италия 0

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Дженоа». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, отличившийся на 46-й минуте после передачи полузащитника Артура Ионицэ. Форвард «Дженоа» Кристиан Куаме сравнял счёт в конце матча, голевой пас отдал нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. Спустя минуту хозяев вывел вперёд автогол защитника «Дженоа» Кристиана Сапаты. До финального свистка ещё один мяч в ворота гостей отправил хавбек «Кальяри» Жоао Педро.

«Кальяри», набрав 6 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Дженоа» (4) — 12-е.

Италия - Серия А. 4-й тур
20 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
3 : 1
Дженоа
Генуя
1:0 Симеоне – 46'   1:1 Куаме – 83'   2:1 Сапата – 84' (автогол)   3:1 Педро – 87'
Игуаин умышленно ударил тренера. Не смог сдержать злость
Звёздному аргентинскому нападающему «Юве» просто надоело бегать за мячом.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент