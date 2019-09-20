«Кальяри» одержал победу в матче чемпионата Италии с «Дженоа»

В матче 4-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Дженоа». Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне, отличившийся на 46-й минуте после передачи полузащитника Артура Ионицэ. Форвард «Дженоа» Кристиан Куаме сравнял счёт в конце матча, голевой пас отдал нападающий Арнальдо Антонио Санабрия. Спустя минуту хозяев вывел вперёд автогол защитника «Дженоа» Кристиана Сапаты. До финального свистка ещё один мяч в ворота гостей отправил хавбек «Кальяри» Жоао Педро.

«Кальяри», набрав 6 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянского первенства, «Дженоа» (4) — 12-е.