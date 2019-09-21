Женщина выдала себя за работницу «Макдоналдса», кормившую Роналду бургерами

Бывшая работница «Макдоналдса» Паула Лека, откликнувшаяся на интервью форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в котором футболист рассказал, как его в детстве кормили бесплатными бургерами, оказалась не той, за кого себя выдает.



«Она не одна из трёх женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается», — написал в своём «твиттере» журналист Пирс Морган, который проводил нашумевшее интервью с 34-летним португальцем.

Морган не стал раскрывать подробности, как это удалось выяснить.

Напомним, ранее Роналду попросил в СМИ найти трёх женщин, которые кормили его бесплатными бургерами в детстве, чтобы пригласить их на ужин в ресторан и «вернуть должок». После этого интервью на радио дозвонилась женщина по имени Паула Лека и сказала, что она одна из тех трёх сотрудниц ресторана быстрого питания.

Женщина, кормившая Роналду бургерами, откликнулась на предложение футболиста