Женщина выдала себя за работницу «Макдоналдса», кормившую Роналду бургерами

Бывшая работница «Макдоналдса» Паула Лека, откликнувшаяся на интервью форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в котором футболист рассказал, как его в детстве кормили бесплатными бургерами, оказалась не той, за кого себя выдает.
«Она не одна из трёх женщин, о которых говорил Роналду. Поиск продолжается», — написал в своём «твиттере» журналист Пирс Морган, который проводил нашумевшее интервью с 34-летним португальцем.
Морган не стал раскрывать подробности, как это удалось выяснить.
Напомним, ранее Роналду попросил в СМИ найти трёх женщин, которые кормили его бесплатными бургерами в детстве, чтобы пригласить их на ужин в ресторан и «вернуть должок». После этого интервью на радио дозвонилась женщина по имени Паула Лека и сказала, что она одна из тех трёх сотрудниц ресторана быстрого питания.
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