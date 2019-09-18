Роналду: в 11 лет питался бесплатными бургерами из «Макдональдса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как во время обучения в академии лиссабонского «Спортинга» пробирался с друзьями в «Макдональдс», чтобы получить бесплатный бургер.
«Когда мне было 11-12 лет, у нашей семьи не было денег. Мы с другими воспитанниками «Спортинга» жили вместе. Я видел свою семью раз в три месяца, это было очень тяжело.
Поздно вечером, в 22:30 или 23:00, мы становились голодны, а рядом со стадионом был «Макдональдс». Мы стучали в дверь и говорили: «Привет, у вас есть какие-нибудь бургеры?». Там всегда была женщина по имени Эдна и еще две девушки.
Я больше никогда не видел их, хотя искал, спрашивал у людей в Португалии, но тот «Макдональдс» закрылся. Я буду счастлив, если найду их при помощи этого интервью, потому что хочу пригласить их в Турин или Лиссабон и поужинать с ними. Хочу хотя бы частично вернуть должок», — приводит слова Роналду The Sun.
Роналду перебрался в академию лиссабонского «Спортинга» в 1997 году. Он стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за все составы — до 16, до 17, до 18 лет, резервную и основную команды — в течение одного сезона. За взрослый состав «Спортинга» Криштиану дебютировал в августе 2001 года в возрасте 16 лет.
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