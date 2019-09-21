Селюк: чрезмерная любовь к Туре — слабость в моей работе

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал разрыв отношений с бывшим полузащитником «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре.
«Всё, чего хотел от него, — это позволить ему завершить карьеру, будучи чемпионом, каковым он и является по сути. Не хотел, чтобы он стыдясь завершал карьеру. Иногда чрезмерно любишь игрока, и это становится слабостью. Думаю, это была слабость в моей работе», — приводит слова Селюка Mirror.
После ухода Туре из «Манчестер Сити» Селюк пытался трудоустроить футболиста в другие клубы английской Премьер-лиги. Агент и игрок рассматривали также варианты работы в Греции и России. В итоге ивуариец отказался от услуг Селюка и начал работать с новым агентом, который помог ему подписать контракт с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором дивизионе чемпионата Китая.
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