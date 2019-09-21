«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» £ 1 млн за взлом скаутинговой системы
«Ливерпуль» выплатил «Манчестер Сити» £ 1 млн (€ 1,13 млн) после того, как «горожане» подали жалобу на взлом их скаутинговой системы, сообщает The Times.
Согласно информации источника, конфиденциальное урегулирование ситуации между двумя клубами произошло в сентябре 2013 года после того, как стало известно, что «Сити» нанял экспертов по компьютерному шпионажу, чтобы выяснить, подверглась ли их система взлому.
Годом ранее из стана манчестерского клуба работать в «Ливерпуль» перешли три скаута, включая нынешнего спортивного директора красных Майкла Эдвардса. После этого они на протяжении года продолжали входить в скаутинговую систему «горожан».
«Ливерпуль» признал вину и выплатил действующему чемпиону Англии денежную компенсацию.
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