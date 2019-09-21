Кейн в падении пробил по воротам и вывел «Тоттенхэм» вперёд в матче с «Лестером»

В матче шестого тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» гости вышли вперёд в середине первого тайма. На 29-й минуте форвард лондонцев Гарри Кейн открыл счёт. Нападающий гостей ворвался в штрафную, после контакта с одним из защитников соперника начал падать, но сумел в падении пробить по воротам, отправив мяч в цель.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее «Лестер» поразил ворота «Тоттенхэма», но гол, забитый хозяевами на 15-й минуте, был отменён после просмотра видеоповтора. Сразу два игрока «Лестера» находились в офсайде.
Шестой тур АПЛ стартовал вчера, 20 сентября, матчем «Саутгемптон» — «Борнмут». Гости одержали победу со счётом 3:1. «Тоттенхэм» перед шестым туром набрал 8 очков. В случае победы лондонцы наберут 11 баллов и выйдут на вторую строчку в турнирной таблице.
- 21 сентября 2019
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