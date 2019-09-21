Погба не исключает варианта с подписанием нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшие недели хочет встретиться с агентом Мино Райолой, чтобы обсудить продление контракта с полузащитником Полем Погба, сообщает ESPN.

Действующее соглашение француза с «красными дьяволами» рассчитано ещё на два сезона и включает опцию продления на один год, которая может быть активирована клубом. Несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Погба на более длительный срок.

По информации издания, полузащитник не исключает варианта с подписанием нового контракта с «Юнайтед». Положительно на переговоры может повлиять и то, что исполнительный вице-председатель клуба Эд Вудворд поддерживает хорошие отношения с Райолой.

В нынешнем сезоне Погба отдал 2 результативные передачи в 4 матчах английской Премьер-лиги.