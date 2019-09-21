Марез забил третий мяч «Манчестер Сити» в ворота «Уотфорда»

В матче шестого тура АПЛ «Манчестер Сити» громит «Уотфорд». На 12-й минуте третий мяч в ворота гостей забил Рияд Марез. Полузащитник «горожан» удачно исполнил штрафной, а мяч от головы Тома Клеверли влетел в ворота соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее счёт уже на 1-й минуте открыл полузащитник хозяев Давид Сильва. Испанский хавбек после классной передачи Кевина де Брёйне с близкого расстояния в касание отправил мяч в ворота.

Преимущество «горожан» на 6-й минуте удвоил Серхио Агуэро. Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти, назначенный за фол Бена Фостера на Рияде Марезе.

«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков, клуб из Манчестера занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.