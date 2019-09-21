Агуэро реализовал пенальти и удвоил преимущество «МанСити» в матче с «Уотфордом»

В матче шестого тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» — «Уотфорд» хозяева уже в первые 10 минут забили два мяча. Преимущество «горожан» на 6-й минуте удвоил Серхио Агуэро. Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти, назначенный за фол Бена Фостера на Рияде Марезе.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее счёт уже на 1-й минуте открыл полузащитник хозяев Давид Сильва. Испанский хавбек после классной передачи Кевина де Брёйне с близкого расстояния в касание отправил мяч в ворота.

Шестой тур АПЛ стартовал накануне, 20 сентября. В матче открытия тура «Борнмут» в гостях обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:1. Сегодня, 21 сентября, состоялся один матч АПЛ — «Лестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Хозяева победили со счётом 2:1.

«Манчестер Сити» в пяти турах набрал 10 очков, клуб из Манчестера занимает в турнирной таблице третье место. «Уотфорд» неудачно стартовал, набрав лишь два балла в пяти стартовых турах. После провала на старте руководство отправило в отставку Хави Грасию, которого на посту главного тренера «шершней» заменил Кике Флорес.