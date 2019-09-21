Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Удинезе» с Бекао в составе проиграл на своём поле новичку Серии А

«Удинезе» с Бекао в составе проиграл на своём поле новичку Серии А
Футбол / Италия 0

В 4-м туре итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Брешию». Матч состоялся на стадионе «Дачия Арена» в Удине и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол был забит на 57-й минуте, его автором стал полузащитник гостей Ромуло. В составе хозяев на поле 90 минут провёл защитник Родриго Бекао, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА в прошлом сезоне.
«Удинезе», имея в активе 3 очка, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» набрала 6 очков и поднялась на шестую строчку. С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Удинезе» в следующем туре сыграет в гостях с «Вероной», «Брешия» примет «Ювентус». Оба матча состоятся 24 сентября.

Италия - Серия А. 4-й тур
21 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
0 : 1
Брешия
Брешия
0:1 Ромуло – 57'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент