«Удинезе» с Бекао в составе проиграл на своём поле новичку Серии А
В 4-м туре итальянской Серии А «Удинезе» принимал «Брешию». Матч состоялся на стадионе «Дачия Арена» в Удине и завершилась со счётом 0:1.
Единственный гол был забит на 57-й минуте, его автором стал полузащитник гостей Ромуло. В составе хозяев на поле 90 минут провёл защитник Родриго Бекао, известный российским болельщикам по выступлениям за ЦСКА в прошлом сезоне.
«Удинезе», имея в активе 3 очка, находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Брешия» набрала 6 очков и поднялась на шестую строчку. С таблицей первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Удинезе» в следующем туре сыграет в гостях с «Вероной», «Брешия» примет «Ювентус». Оба матча состоятся 24 сентября.
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