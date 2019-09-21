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Почеттино: «Тоттенхэм» доминировал в матче с «Лестером» и заслуживал большего

Почеттино: «Тоттенхэм» доминировал в матче с «Лестером» и заслуживал большего
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказался о матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2.

«Мы доминировали и заслуживали большего, но это футбол. Здесь всё может очень быстро измениться. Нам нужно продолжать работать. Впереди много матчей, и мы должны быть готовы к ним. Что касается VAR, я уже говорил, что иногда он помогает тебе, а иногда – наоборот. Такова игра. После матча нет смысла жаловаться, нужно принять случившееся.

Говорить о таблице ещё рано. Сегодня мы были лучше, но я надеюсь, что «Лестер» проведёт отличный сезон. Я восхищаюсь Бренданом Роджерсом и желаю его команде всего наилучшего», — приводит слова Почеттино BBC.

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