Почеттино: «Тоттенхэм» доминировал в матче с «Лестером» и заслуживал большего

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказался о матче 6-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити», в котором его команда потерпела поражение со счётом 1:2.



«Мы доминировали и заслуживали большего, но это футбол. Здесь всё может очень быстро измениться. Нам нужно продолжать работать. Впереди много матчей, и мы должны быть готовы к ним. Что касается VAR, я уже говорил, что иногда он помогает тебе, а иногда – наоборот. Такова игра. После матча нет смысла жаловаться, нужно принять случившееся.



Говорить о таблице ещё рано. Сегодня мы были лучше, но я надеюсь, что «Лестер» проведёт отличный сезон. Я восхищаюсь Бренданом Роджерсом и желаю его команде всего наилучшего», — приводит слова Почеттино BBC.



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