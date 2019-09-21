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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Реймсом»

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Реймсом»
Футбол / Франция 0

«Монако» огласил стартовый состав на матч 6-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом», который состоится сегодня, 21 сентября.

В основе монегасков на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин, для которого эта встреча станет пятой в нынешнем розыгрыше соревнования.

Состав «Монако» на матч с «Реймсом»: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Рубен Агилар, Камил Глик, Бенуа Бадьяшиль, Жил Диаш, Тьемуэ Бакайоко, Адриен Силва, Александр Головин, Желсон Мартинш, Кейта Бальде.

Матч «Реймс» – «Монако» состоится на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. С турнирной таблицей чемпионата Франции можно ознакомиться на «Чемпионате», с расписанием первенства — пройдя по ссылке.

Источник: Жардим будет уволен в случае поражения «Монако» «Реймсу»
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