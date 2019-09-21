Источник: Жардим будет уволен в случае поражения «Монако» «Реймсу»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к увольнению из клуба, утверждает beIN Sports.
Согласно информации источника, португальский специалист может лишиться работы, если монегаски не добьются положительного результата в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 21 сентября, на стадионе «Огюст Делоне II». Вероятным преемником Жардима называется Клод Пюэль, с которым руководство «Монако» уже выходило на контакт.
Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри.
После пяти туров «Монако» занимает 19-е место во французской Лиге 1. В активе монегасков всего 2 очка.
Спаллетти может возглавить «Монако»
- 21 сентября 2019
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