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Источник: Жардим будет уволен в случае поражения «Монако» «Реймсу»

Источник: Жардим будет уволен в случае поражения «Монако» «Реймсу»
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к увольнению из клуба, утверждает beIN Sports.

Согласно информации источника, португальский специалист может лишиться работы, если монегаски не добьются положительного результата в матче 6-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится сегодня, 21 сентября, на стадионе «Огюст Делоне II». Вероятным преемником Жардима называется Клод Пюэль, с которым руководство «Монако» уже выходило на контакт.

Напомним, Жардим уже был уволен из «Монако» в прошлом сезоне, но через несколько месяцев вновь возглавил клуб, сменив отправленного в отставку Тьерри Анри.

После пяти туров «Монако» занимает 19-е место во французской Лиге 1. В активе монегасков всего 2 очка.

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