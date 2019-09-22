Клопп: мы ещё ничего не выиграли

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал заявление главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, поздравившего красных с досрочной победой в чемпионате Англии.



«Мы ещё ничего не выиграли. Мы видели, как разные команды совершают большие прыжки вперёд. Не нужно думать, что кто-то не сможет набрать очки.



«Уотфорд» и «Вулверхэмптон» сейчас внизу таблицы, они испытывают трудности, но, в конечном счёте, они могут вновь вскарабкаться наверх. В этом году АПЛ отличается от прошлогодней.

Очень многое ещё может произойти. Пять прошедших матчей – это ничто, даже не основа для победы. Я полностью понимаю, почему Пеп так сказал, но это была просто шутка», – приводит слова Клоппа Daily Mail.

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