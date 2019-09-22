«Оренбург» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 22 сентября в 11:30

Сегодня, 22 сентября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Оренбург» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Павел Кукуян (Сочи).



С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».