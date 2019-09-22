«Краснодар» разгромил ЦСКА в матче молодёжного первенства России
В матче 10-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
Голами в составе краснодарской команды отметились нападающий Шамиль Мавлянов, полузащитник Артур Самарциев, оформивший дубль в этой встрече. Также за «Краснодар» забил защитник ЦСКА Никита Абрамушкин, который отправил мяч в собственные ворота. Единственный гол за московский клуб забил полузащитник Кирилл Шехов.
В другом матче тура тульский «Арсенал» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «ДЮСШ „Арсенал“» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
С расписанием молодёжного первенства России сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».
Россия - Молодёжное первенство. 10-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 12:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
1 : 4
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 Самарциев – 25' (пен) 1:1 Шехов – 34' 1:2 Самарциев – 41' 1:3 Абрамушкин – 47' (автогол) 1:4 Мавлянов – 68'
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