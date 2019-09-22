«Краснодар» разгромил ЦСКА в матче молодёжного первенства России

В матче 10-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Голами в составе краснодарской команды отметились нападающий Шамиль Мавлянов, полузащитник Артур Самарциев, оформивший дубль в этой встрече. Также за «Краснодар» забил защитник ЦСКА Никита Абрамушкин, который отправил мяч в собственные ворота. Единственный гол за московский клуб забил полузащитник Кирилл Шехов.



В другом матче тура тульский «Арсенал» принимал «Урал». Встреча прошла на стадионе «ДЮСШ „Арсенал“» в Туле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



С расписанием молодёжного первенства России сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».