Сёмин: «Локомотив» дал «Оренбургу» много свободы на флангах

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:2).



«Легко в матчах с «Оренбургом» не бывает. Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу. Обе команды много играли на атаку, отсюда обилие голов. Мы дали сопернику много свободы на флангах, от защитников «Оренбурга» было много подач. Во втором тайме мы пропустили с них два гола. Но в центральной оси преимущество имели мы. Конечно, хочется забивать все моменты, но в целом футболисты провели хороший матч. Мы довольны, что взяли три очка», — приводит слова Сёмина пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив», набрав 20 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (8) — на 13-м.