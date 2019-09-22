«Хетафе» уверенно обыграл «Мальорку» в домашнем матче Примеры

В матче 5-го тура испанской Примеры «Хетафе» принимал «Мальорку». Встреча состоялась на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 7-й минуте полузащитник «Мальорки» Иддрису Баба отправил мяч в собственные ворота. На 33-й минуте форвард «Хетафе» Хорхе Молина упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 63-й минуте, защитник Аллан-Ромео Ньом забил третий гол за хозяев. Нападающий «Мальорки» Анте Будимир сократил отставание и оформил дубль, забив на 70-й и 77-й минутах. В концовке встречи, на 84-й минуте, форвард Родригес Анхель забил четвёртый гол за хозяев.



«Хетафе» набрал 6 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» (4) — на 17-м месте.