Вратарь «Динамо» Лещук после свистка на перерыв попросил фанатов о поддержке

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук после свистка на перерыв в домашнем матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» обратился к болельщикам с просьбой поддерживать команду во втором тайме.

Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором гола стал нападающий Антон Заболотный. После перерыва столичной команде удалось сравнять счёт уже на 50-й минуте — отличился форвард Сильвестр Игбун.

Матч «Динамо» — «Сочи» сейчас проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена». К 60-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо», набрав 10 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» (6) — на последнем, 16-м.