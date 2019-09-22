Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Итоговый счёт матча — 2:0.

Автором первого гола во встрече стал украинец Андрей Ярмоленко. На 44-й минуте игры Фелипе Андерсон в касание сделал передачу в центр штрафной, откуда 29-летний нападающий пробил под самую штангу. Давид де Хеа в прыжке не смог дотянуться до мяча. Точку в матче на 84-й минуте поставил защитник лондонцев

Аарон Крессвел.

В параллельном матче «Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Счёт встречи — 1:1. Первый гол во встрече забил полузащитник гостей Леандер Дендонкер, отправивший матч в ворота своей команды. Матч «Вулверхэмптон» завершал в меньшинстве: на 73-й минуте за повторное предупреждение с поля был удалён Ромен Сес. Тем не менее гостям удалось уйти от поражения. На 90+5-й минуте результативным ударом отметился Диогу Жота.