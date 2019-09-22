Шедевр Крессвела и гол Ярмоленко в обзоре матча «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от «Вест Хэма». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Вест Хэм» вышел вперёд в концовке первого тайма, когда Андрей Ярмоленко точным ударом из района 11-метровой отметки в угол пробил голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

Во втором тайме гости создали несколько опасных моментов, но отличные шансы упустили Хуан Мата и Гарри Магуайр. А в самой концовке встречи «Вест Хэм» заработал опасный штрафной, который великолепно исполнил Аарон Крессвел. Защитник лондонцев обвёл «стенку» и направил мяч в девятку. Де Хеа в прыжке дотянулся до мяча, но свою команду уже не спас.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице АПЛ занимает восьмое место, набрав 8 очков. «Вест Хэм» набрал 11 очков и переместился на четвёртое место.