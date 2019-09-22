«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»
«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Итоговый счёт матча — 3:2.
Автором первого забитого мяча во встрече стал полузащитник гостей Джон Макгинн. На 41-й минуте хозяева остались в меньшинстве — за повторное предупреждение с поля был удалён Эйнсли Мэйтленд-Найлс. После перерыва «канонирам» удалось сравнять счёт. Результативным ударом отметился Николя Пепе, реализовавший пенальти. Всего через минуту «Астон Вилла» снова вышла вперёд. С передачи Джека Грилиша забил Уэсли. На 81-й минуте гол Калума Чемберса позволил «Арсеналу» сравнять счёт. А ещё через три минуты результативный удар Пьера-Эмерика Обамеянга принёс «канонирам» победу.
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