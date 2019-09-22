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«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»

«Арсенал» в меньшинстве вырвал победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»
Футбол / Англия 0

«Арсенал» обыграл «Астон Виллу» в матче 6-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Итоговый счёт матча — 3:2.

Автором первого забитого мяча во встрече стал полузащитник гостей Джон Макгинн. На 41-й минуте хозяева остались в меньшинстве — за повторное предупреждение с поля был удалён Эйнсли Мэйтленд-Найлс. После перерыва «канонирам» удалось сравнять счёт. Результативным ударом отметился Николя Пепе, реализовавший пенальти. Всего через минуту «Астон Вилла» снова вышла вперёд. С передачи Джека Грилиша забил Уэсли. На 81-й минуте гол Калума Чемберса позволил «Арсеналу» сравнять счёт. А ещё через три минуты результативный удар Пьера-Эмерика Обамеянга принёс «канонирам» победу.

Англия - Премьер-лига. 6-й тур
22 сентября 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 20'   1:1 Пепе – 59' (пен)   1:2 Уэсли – 60'   2:2 Чемберс – 81'   3:2 Обамеянг – 84'
Удаления: Мэйтленд-Найлс – 41' / нет
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