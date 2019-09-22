Дебютный гол Пепе и удаление — в видеообзоре матча «Арсенала» с «Астон Виллой»

Лондонский «Арсенал» в матче 6-го тура АПЛ одержал победу над «Астон Виллой». Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась со счётом 3:2.
Матч получился для «Арсенала» весьма напряжённым. «Астон Вилла» вышла вперёд на 20-й минуте, отличился Джон Макгинн. В концовке первого тайма хозяева ещё и остались в меньшинстве после удаления защитника Эйнсли Мэйтланд-Найлса.
После перерыва на 59-й минуте дебютный гол за «Арсенал» забил вингер Николя Пепе. Ивуариец реализовал пенальти. Но уже через минуту бирмингемцы вновь вышли вперёд благодаря точному удару Уэсли.
Концовка осталась за «канонирами». На 81-й минуте Каллум Чамберс сравнял счёт, а на 84-й минуте Пьер-Эмери Обамеянг стал автором победного мяча.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Арсенал» набрал 11 очков и вышел на четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 4 баллами занимает 18-е место.
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