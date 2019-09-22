Гол Неймара принёс «ПСЖ» победу над «Лионом» в матче 6-го тура Лиги 1
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Люмьер» в Лионе. Итоговый счёт матча — 1:0.
Автором единственного гола во встрече стал форвард действующего чемпиона страны Неймар. На 87-й минуте Анхель Ди Мария отпасовал низом с линии чужой штрафной вперёд на бразильского нападающего, а тот мастерски развернулся под прессингом со стороны Кенни Тете и точно пробил в дальний угол ворот Антони Лопеша.
«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 15 очков. «Лион» занимает 9-е место. В активе «ткачей» 8 очков. В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Реймс» (25 сентября), а «Лион» в этот же день в гостях будет противостоять «Бресту».
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