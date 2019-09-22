Гол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей»
В матче 5-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Севилью» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Хуан Мунуэра. В качестве его ассистентов выступили Иньиго Прието Лопес де Серайн и Сесар Мануэль Новаль Фонт.
Единственный гол был забит в середине второго тайма. Автором гола стал Карим Бензема, которому ассистировал Даниэль Карвахаль.
«Реал», набрав 11 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Лидер турнира «Атлетик» опережает «Королевский клуб» только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Севилья» (10) опустилась на 5-е место.
В 6-м туре «Реал» на своём поле сыграет с «Осасуной». Матч состоится 25 сентября.
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