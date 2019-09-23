Кириченко: Сафонов должен взять вину на себя за третий гол от ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал действия вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче с ЦСКА (2:3) в 10-м туре РПЛ.
«В первом тайме все 11 человек выпадали у «Краснодара». Сафонову нужно взять вину на себя за третий гол. Все-таки это был удар в ближний угол, его нельзя назвать неберущимся. Скопинцев не убедил меня. Хотя надо понимать, что против него на фланге действовал Мариу Фернандес. Ну и Уткин был абсолютно незаметен.
Я не сторонник проводить сравнения. Играют две команды. В целом, Сафонову ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы встать на один уровень с Акинфеевым.
Сафонову всего 20 лет. Для вратаря это небольшой возраст. Мы видим, что пока Сафонов играет нестабильно. Когда ловит кураж, ловит мертвые мячи. Но ведь и ошибается. Всё равно молодость берет своё. Всё-таки не хватает ему спокойствия, хладнокровия. Он немного на взводе, с горящими глазами. Хотя парень, несомненно, талантливый. В перспективе это первый вратарь сборной», — приводит слова Кириченко «Спорт-экспресс»
«Краснодар» находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата, ЦСКА занимает вторую строчку.
- 23 сентября 2019
-
08:18
-
07:41
-
06:43
-
05:35
-
05:18
-
05:00
-
04:44
-
04:08
-
03:47
-
02:59
-
02:47
-
02:31
-
01:59
-
01:46
-
01:41
-
00:57
-
00:52
-
00:35
-
00:28
-
00:26
-
00:11
- 22 сентября 2019
-
23:58
-
23:51
-
23:38
-
23:37
-
23:18
-
23:10
-
23:09
-
22:46
-
22:40
-
22:30
-
22:24
-
22:17
-
22:12
-
22:08