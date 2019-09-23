Кириченко: Сафонов должен взять вину на себя за третий гол от ЦСКА

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко прокомментировал действия вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в матче с ЦСКА (2:3) в 10-м туре РПЛ.



«В первом тайме все 11 человек выпадали у «Краснодара». Сафонову нужно взять вину на себя за третий гол. Все-таки это был удар в ближний угол, его нельзя назвать неберущимся. Скопинцев не убедил меня. Хотя надо понимать, что против него на фланге действовал Мариу Фернандес. Ну и Уткин был абсолютно незаметен.



Я не сторонник проводить сравнения. Играют две команды. В целом, Сафонову ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы встать на один уровень с Акинфеевым.



Сафонову всего 20 лет. Для вратаря это небольшой возраст. Мы видим, что пока Сафонов играет нестабильно. Когда ловит кураж, ловит мертвые мячи. Но ведь и ошибается. Всё равно молодость берет своё. Всё-таки не хватает ему спокойствия, хладнокровия. Он немного на взводе, с горящими глазами. Хотя парень, несомненно, талантливый. В перспективе это первый вратарь сборной», — приводит слова Кириченко «Спорт-экспресс»



«Краснодар» находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата, ЦСКА занимает вторую строчку.





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