Рамос принёс извинения болельщикам «Севильи»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу в матче пятого тура испанской Примеры с «Севильей» (1:0). Рамоса, являющегося воспитанником «Севильи», активно освистывали болельщики соперника.

«Многие пытаются изменить такую ситуацию, но некоторые люди просто не хотят ничего понимать. Мне не хотелось бы, чтобы я появлялся в новостях всякий раз, когда уезжаю отсюда.

Уверен, со временем всё изменится. Если я вдруг кого-то оскорбил, то прошу прощения. Но я не пытался сделать ничего плохого», — приводит слова Рамоса AS.

Рамос выступал за «Севилью» с 2004 по 2005 год, после чего перешёл в мадридский «Реал»,

«Реал» после победы над «Севильей» вышел на второе место в турнирной таблице. Единственный мяч в матче во втором тайме забил Карим Бензема.