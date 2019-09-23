Рамос принёс извинения болельщикам «Севильи»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу в матче пятого тура испанской Примеры с «Севильей» (1:0). Рамоса, являющегося воспитанником «Севильи», активно освистывали болельщики соперника.
«Многие пытаются изменить такую ситуацию, но некоторые люди просто не хотят ничего понимать. Мне не хотелось бы, чтобы я появлялся в новостях всякий раз, когда уезжаю отсюда.
Уверен, со временем всё изменится. Если я вдруг кого-то оскорбил, то прошу прощения. Но я не пытался сделать ничего плохого», — приводит слова Рамоса AS.
Рамос выступал за «Севилью» с 2004 по 2005 год, после чего перешёл в мадридский «Реал»,
«Реал» после победы над «Севильей» вышел на второе место в турнирной таблице. Единственный мяч в матче во втором тайме забил Карим Бензема.
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