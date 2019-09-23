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Зидан: игроки «Реала» отдали все силы и заслужили победу в матче с «Севильей»

Зидан: игроки «Реала» отдали все силы и заслужили победу в матче с «Севильей»
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 5-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

«Я счастлив и испытываю огромное удовлетворение. Наша игра вызывала немало вопросов, но мы провели 90 минут на очень высоком уровне. Нужно поздравить всех игроков команды. Это наша общая победа.

Тактически «Реал» провёл качественный матч. В игре команды чувствовался характер. Игроки бились на поле друг за друга и отдали все силы, заслужив эту победу. Работа в обороне стала ключевым моментом, который позволил нам выиграть», — приводит слова Зидана El Chiringuito.

«Реал», набрав 11 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Лидер турнира «Атлетик» опережает «Королевский клуб» только по разнице забитых и пропущенных мячей. «Севилья» (10) опустилась на 5-е место.

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