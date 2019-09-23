Сульшер призвал Рашфорда и Лингарда сосредоточиться на футболе, а не на моде
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен отсутствием концентрации полузащитника Джесси Лингарда и форварда Маркуса Рашфорда. Наставник «красных дьяволов» провёл беседу с англичанами и призвал их сосредоточиться на футболе, а не на моде, утверждает The Sun.
По данным таблоида, Сульшер вместе со своим ассистентом Майком Феланом провёл беседу с футболистами.
Лингард ранее запустил собственный бренд одежды JLINGZ. Также ему принадлежит бренд Be Yourself.
В матче 6-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» Лингард начал игру в запасе, но в итоге заменил Рашфорда, получившего травму. «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение со счётом 0:2. Это поражение стало для «МЮ» уже вторым в текущем сезоне.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс предположил, что Сульшера уволят
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