Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс предположил, что Сульшера уволят

Поклонникам «Манчестер Юнайтед» не дают покоя слова, сказанные защитником команды Филом Джонсом, во время матча 6-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).



Джонс располагался на трибуне позади исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Когда «Манчестер Юнайтед» уже проигрывал 0:2, оператор запечатлел, как Джонс что-то проговорил, а Вудворд ему нервно ответил.



Мнения разделились, но самые смелые версии предполагают, что Джонс сказал: «Будет уволен завтра». На что получил ответ от Вудворта: «Ты когда-нибудь перестанешь?». Скорее всего, речь шла про увольнение главного тренера команды Уле-Гуннар Сульшера.



«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 7-е место в таблице, набрав 8 очков.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».