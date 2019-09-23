Защитник «Манчестер Юнайтед» Джонс предположил, что Сульшера уволят
Поклонникам «Манчестер Юнайтед» не дают покоя слова, сказанные защитником команды Филом Джонсом, во время матча 6-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).
Джонс располагался на трибуне позади исполнительного директора клуба Эда Вудворда. Когда «Манчестер Юнайтед» уже проигрывал 0:2, оператор запечатлел, как Джонс что-то проговорил, а Вудворд ему нервно ответил.
Мнения разделились, но самые смелые версии предполагают, что Джонс сказал: «Будет уволен завтра». На что получил ответ от Вудворта: «Ты когда-нибудь перестанешь?». Скорее всего, речь шла про увольнение главного тренера команды Уле-Гуннар Сульшера.
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 7-е место в таблице, набрав 8 очков.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Манчестер Юнайтед».
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