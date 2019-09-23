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Рамос: Моуринью? Футболисты «Реала» с Зиданом

Рамос: Моуринью? Футболисты «Реала» с Зиданом
Футбол / Испания 0

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался о критике в адрес команды, а также прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб бывшего главного тренера «сливочных» Жозе Моуринью.

«Когда вы говорите о недостаточной интенсивности нашей игры, вы говорите о небольших деталях, индивидуальных единоборствах… Команда приехала за тремя очками. Не думаю, что кто-то выходит на поле с желанием проиграть. Когда футболисты выигрывают единоборства, команда выглядит иначе.

Что касается возможного возвращения Моуринью, мы с Зиданом, несмотря на предыдующие результаты. Говорить о других тренерах неуважительно. Мы знаем, что нас ждёт долгий путь. Здесь после одной осечки все начинают говорить о кризисе, но для таких разговоров должно пройти время», — цитирует Рамоса AS.

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