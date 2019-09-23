Егоров — об эпизоде с Бергом: для нас это не является одиннадцатиметровым ударом

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о спорных моментах матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар». У тренера «Краснодара» были претензии к судьям за то, что они не назначили пенальти в ворота соперника после падения форварда Маркуса Берга в штрафной ЦСКА в концовке матча. «Армейцы» в итоге победили со счётом 3:2.
«По Бергу — для нас это не является одиннадцатиметровым ударом. Когда случается момент с VAR, есть официальный протокол. Когда произошёл эпизод и между главным арбитром и арбитром VAR случился диалог. Судья высказал видение ситуации, VAR был просмотрен и все согласились с оценкой по эпизоду.
Арбитр объяснил, что видел игровой контакт в районе бёдер двух игроков, и защитник не наносил удар по ноге, поставил рядом. Игроки шли друг на друга и после того, как мяч отлетел от Берга — произошёл контакт. То же объяснение увидели и на камере. Таких единоборств в игре много и это не является ошибкой арбитра», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 23 сентября 2019
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